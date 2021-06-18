Молодёжный форум «Восток» пройдёт в июле на острове Русский

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Восток» состоится на острове Русский в Приморье с 12 по 17 июля.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В региональном правительстве уточнили, что на отборочный тур подали заявки более 900 человек из 75 субъектов России.

В июле самые сильные команды сойдутся в очном формате, чтобы бороться за получение гранта для реализации своих проектов.

Максимальная сумма такого гранта — 2,5 млн рублей.

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Приморского края и центр содействия молодым специалистам.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020—2027 годы.

Как ранее передавала НСН, около 5 млрд рублей будет направлено в нынешнем году на гранты для проектов в области культуры. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.