️Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется, говорится в указе мэра столицы.

«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», — говорится в документе.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. Таким образом, в Москве нерабочие дни продлятся с 12 по 20 июня.