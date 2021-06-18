️Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется

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️Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется, говорится в указе мэра столицы.
️Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется
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«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», — говорится в документе.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. Таким образом, в Москве нерабочие дни продлятся с 12 по 20 июня.

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