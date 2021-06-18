В Москве обсуждается возможность вакцинации мигрантов «Спутником Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
«Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов», — пишет градоначальник.
По словам Собянина, согласно имеющимся данным, мигранты, вероятнее всего, смогут привиться от COVID-19 в Москве в начале июля.
Мэр Москвы ранее выразил надежду на ежедневный рост темпов иммунизации в столице.