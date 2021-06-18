В Москве обсуждается возможность вакцинации мигрантов «Спутником Лайт»

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Проведение вакцинации мигрантов в Москве, вероятнее всего, будет проводиться российским препаратом «Спутник Лайт».
В Москве обсуждается возможность вакцинации мигрантов «Спутником Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов», — пишет градоначальник.

По словам Собянина, согласно имеющимся данным, мигранты, вероятнее всего, смогут привиться от COVID-19 в Москве в начале июля.

Мэр Москвы ранее выразил надежду на ежедневный рост темпов иммунизации в столице.

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