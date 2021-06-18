Павильоны «Здоровая Москва» будут работать исключительно для вакцинации
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«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках», — цитирует РИА Новости Ракову.
По её словам, вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на ежедневный рост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в столице.
16 июня он заявил, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли более 1,8 млн человек.