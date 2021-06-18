В лесах России собрали 338 тонн плодов и ягод в 2020 году

В Рослесинфорге сообщили, что за прошлый год в российских лесах было собрано 338 т дикорастущих плодов и ягод, что вдвое больше, чем в 2019-м, когда было собрано 163 т дикоросов.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Речь идёт о таких дикорастущих плодах и ягодах, как, например, клюква, черника, облепиха, брусника и другие», — уточнили в учреждении.

При этом больше всего диких ягод и плодов в 2020 году заготовили в Сибири — в Алтайском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.

В 2020 году сборщикам были переданы 123,8 тыс. га лесов, тогда как годом ранее только 55,6 тыс. га.

Число арендаторов тоже выросло в полтора раза, отметили в организации.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».