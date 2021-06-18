Эксперты рассказали о способе наживаться на любителях электросамокатов
- globallookpress.com
«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», — цитирует РИА Новости сообщение.
Также желающим предлагают способы угнать или разобрать электросамокат.
Кроме того, мошенники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих сим-карт.
Ранее МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколёс и других подобных средств.