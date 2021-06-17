Во Владимирской области горят два цеха и котельная

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Во Владимирской области на площади 9,2 тыс. кв. м горят два цеха, котельная и продукция в производственном здании.
Во Владимирской области горят два цеха и котельная
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, информация о пожаре в Александровском районе города Струнино, по улице Островского, дом 7, поступила в 18:27.

«По прибытии установлено, что происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции, по предварительным данным, на общей площади 9250 кв. м», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что директора АЗС в Новосибирске арестовали после крупного пожара.

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