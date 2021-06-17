Во Владимирской области горят два цеха и котельная
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, информация о пожаре в Александровском районе города Струнино, по улице Островского, дом 7, поступила в 18:27.
«По прибытии установлено, что происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции, по предварительным данным, на общей площади 9250 кв. м», — сообщает пресс-служба МЧС России.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что директора АЗС в Новосибирске арестовали после крупного пожара.