В Санкт-Петербурге задержали депутата заксобрания Максима Резника

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Максима Резника, он подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК России, расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

«В результате... установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом шестого созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Резник приобрёл у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

Решается вопрос по избранию меры пресечения для депутата.