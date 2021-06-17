В Санкт-Петербурге задержали депутата заксобрания Максима Резника
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Как сообщается на сайте регионального СУ СК России, расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
«В результате... установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом шестого созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Резник приобрёл у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.
Решается вопрос по избранию меры пресечения для депутата.