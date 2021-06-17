Более 12,6 тысячи жителей Подмосковья проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов

Более 12,6 тыс. жителей Московской области проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов. Опрос проходит на сайте «Добродел» до 1 июля.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Жителям предложено выбрать, демонтировать в многоквартирных домах мусоропроводы для создания колясочных зон или нет. После завершения голосования в домах, где поддержали демонтаж, состоятся общие собрания собственников для окончательного принятия решения.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.