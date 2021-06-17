Более 12,6 тысячи жителей Подмосковья проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.
Жителям предложено выбрать, демонтировать в многоквартирных домах мусоропроводы для создания колясочных зон или нет. После завершения голосования в домах, где поддержали демонтаж, состоятся общие собрания собственников для окончательного принятия решения.
Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.