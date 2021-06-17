Более 12,6 тысячи жителей Подмосковья проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов

Короткая ссылка
Более 12,6 тыс. жителей Московской области проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов. Опрос проходит на сайте «Добродел» до 1 июля.
Более 12,6 тысячи жителей Подмосковья проголосовали по вопросу демонтажа мусоропроводов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Жителям предложено выбрать, демонтировать в многоквартирных домах мусоропроводы для создания колясочных зон или нет. После завершения голосования в домах, где поддержали демонтаж, состоятся общие собрания собственников для окончательного принятия решения.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить