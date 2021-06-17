В Москве продлят акцию «Время ранних»

Акция «Время ранних» будет продлена в Москве до конца года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

Как отметили в ведомстве, это позволит сделать поездки более безопасными, особенно в условиях пандемии.

«Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию пяти дополнительных поездов — 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут», — заявили в департаменте.

Акция была запущена в ноябре 2020 года. Пассажиры могут проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям вдвое дешевле — с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.