В Москве продлят акцию «Время ранних»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.
Как отметили в ведомстве, это позволит сделать поездки более безопасными, особенно в условиях пандемии.
«Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию пяти дополнительных поездов — 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут», — заявили в департаменте.
Акция была запущена в ноябре 2020 года. Пассажиры могут проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям вдвое дешевле — с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.