В Москве за сутки выявили 6195 случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 6195 — до 1 260 089. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом.

Накануне в столице выявили 5782 случая коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе развивается драматически, в больницах лежат более 12 тыс. человек.

В городе ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.