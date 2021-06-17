В Москве за сутки выявили 6195 случаев коронавируса
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Отмечается, что за сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом.
Накануне в столице выявили 5782 случая коронавирусной инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе развивается драматически, в больницах лежат более 12 тыс. человек.
В городе ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.