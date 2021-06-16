Удмуртия вошла в число лидеров ПФО по итогам конкурса Фонда президентских грантов

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Удмуртия вошла в число лидеров Приволжского федерального округа по итогам второго конкурса президентских грантов в 2021 году.
Удмуртия вошла в число лидеров ПФО по итогам конкурса Фонда президентских грантов
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В ПФО победили 504 проекта, сумма выплат превысит 692 млн рублей.

Наибольшее число победителей — в Самарской области (78 проектов) и Башкирии (69 проектов), а также в Удмуртии (62 проекта).

Всего победителями конкурса стали 2144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона.

В марте «Взгляд» сообщал, что на второй в 2021 году конкурс Фонда президентских грантов поступило 12 255 проектов.

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