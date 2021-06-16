В Волгоградской области начались практические занятия военнослужащих ЮВО

На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались практические занятия военнослужащих Южного военного округа.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В рамках учебного сбора к отработке комплекса боевых задач приступили гранатомётчики мотострелкового соединения. Им предстоит освоить теоретический курс подготовки и отработать навыки современного боя, разведки, ориентирование в сложной тактической обстановке.

Всего обучение будут проходить около 1 тыс. военнослужащих мотострелковых, артиллерийских, танковых подразделений, а также войск связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ленинградской области прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии.