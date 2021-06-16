В столичном метро запустили 20 поездов «Москва-2020» с начала года

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В столичном метро запустили ещё 20 поездов «Москва-2020» с начала 2021 года.
В столичном метро запустили 20 поездов «Москва-2020» с начала года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Общее число таких составов достигает 65. Из них 33 курсируют по Кольцевой линии,32 — по Калужско-Рижской ветке.

С 2010 года парк подвижного состава пополнился 3700 вагонов. Доля поездов нового поколения превышает 65%.

До конца 2023-го в метро намерены запустить ещё около 850 вагонов, парк обновится примерно на 80%.

Помимо «Москвы-2020», к поездам нового поколения относят «Русич», «Оку» и «Москву».

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.

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