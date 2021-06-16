В Костромской области введут обязательную самоизоляцию для гостей

Власти Костромской области с 24 июня вводят обязательную семидневную самоизоляцию для въезжающих в регион, при этом будет ряд исключений.

«Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов, вводится обязательная самоизоляция на семь дней. О своем прибытии необходимо сообщить по телефону 112», — приводит РИА Новости сообщение администрации области.

Это требование не распространяется на людей, которые совершают поездку в Костромскую область с туристическими целями, следуют через регион транзитом, а также приезжают для выполнения служебных обязанностей.

Также нормы не распространяются на людей, имеющих документы, подтверждающие наличие антител, и тех, кто прошёл полный курс вакцинации либо имеет справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее чем за три дня до прибытия в регион.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области МВД усилило пропускной режим из-за ситуации с коронавирусом.