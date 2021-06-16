В РЭО рассказали подробности обновлённой системы Расширенной ответственности производителей

В Российском экологическом операторе рассказали об обновлённой системе Расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу РЭО.

«РОП обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. В рамках РОП мы также начнём поэтапно отказываться от неперерабатываемых товаров, например, от ватных палочек. Это необходимо, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, чтобы направлять их на переработку, а не на полигоны», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на данный момент в России ежегодно образовывается около 60 млн тонн ТКО. Только треть идёт на обработку, 94% в итоге отправляется на полигоны.

Из данных Росстата следует, что в 2018 году в России было образовано 53,9 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, что на 17% больше по сравнению с 2010-м. С такими темпами к 2050 году в стране будет образовано не менее 159 млн тонн ТКО. С подсчётом в арифметической прогрессии — 287 млн тонн за 2050 год.

«По площади эти отходы могут занять три Греции — но внутри России», — добавили в пресс-службе РЭО.

Ранее Буцаев в беседе с НТВ напомнил о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора.