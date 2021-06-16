Обязательная вакцинация от COVID-19 в Петербурге пока не рассматривается
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«На сегодня подобного документа в разработке нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления.
В пресс-службе администрации также пояснили, что в этом вопросе будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.