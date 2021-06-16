Обязательная вакцинация от COVID-19 в Петербурге пока не рассматривается

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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в настоящий момент не рассматривает введение обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан.
Обязательная вакцинация от COVID-19 в Петербурге пока не рассматривается
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления.

В пресс-службе администрации также пояснили, что в этом вопросе будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг: к 15 августа двумя компонентами вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников.

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