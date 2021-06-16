Ракова сообщила о недельном росте случаев COVID-19 в Москве на 80%

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за неделю выросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось более чем на 70%. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что в Москве ежедневно госпитализируют 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Рост составил более 70%. По еженедельному объёму госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что чаще всего в Москве коронавирусом заболевают люди трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет).