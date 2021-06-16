Ракова сообщила о недельном росте случаев COVID-19 в Москве на 80%
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«В течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», — приводит РИА Новости её слова.
Ракова отметила, что в Москве ежедневно госпитализируют 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом.
«Рост составил более 70%. По еженедельному объёму госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», — добавила она.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что чаще всего в Москве коронавирусом заболевают люди трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет).