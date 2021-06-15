В Совфеде прокомментировали дистанционное обучение в вузах

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Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова прокомментировала дистанционное обучение в вузах.
В Совфеде прокомментировали дистанционное обучение в вузах
  • Pixabay

Как отметила сенатор в беседе с «Парламентской газетой», традиционный формат экзаменов позволяет более объективно оценить знания учащихся, но, когда речь идёт о здоровье студентов и преподавателей, необходимо использовать онлайн-технологии как временную форму.

«Дистанционное обучение достаточно проработано, и всё больше и больше вузов готово к такому формату работы», — сказала она.

В Совфеде надеются, что дистанционное обучение в сочетании с вакцинацией от коронавируса позволят преодолеть рост случаев COVID-19 в Москве.

Ранее Министерство науки и высшего образования России разрешило вузам Москвы провести сессию удалённо из-за ситуации с распространением коронавируса.

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