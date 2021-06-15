Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID-19

Начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о штрафах за нарушение мер по COVID-19.

«Если физические лица не пользуются там, где это необходимо, средствами индивидуальной защиты (это чаще всего встречается в торговых центрах, в метрополитене), то к административной ответственности привлекают и физические лица... К сожалению, штрафуем», — цитирует РИА Новости Данчикова.

По его словам, «сейчас среднесуточное количество составляет порядка около 2 тыс. штрафов».

За последние сутки в Москве выявили 6805 случаев коронавируса, скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%.