Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID-19

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Начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о штрафах за нарушение мер по COVID-19.
Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID-19
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«Если физические лица не пользуются там, где это необходимо, средствами индивидуальной защиты (это чаще всего встречается в торговых центрах, в метрополитене), то к административной ответственности привлекают и физические лица... К сожалению, штрафуем», — цитирует РИА Новости Данчикова.

По его словам, «сейчас среднесуточное количество составляет порядка около 2 тыс. штрафов».

За последние сутки в Москве выявили 6805 случаев коронавируса, скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%.

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