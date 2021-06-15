Главврач Коммунарки рассказал об одной из причин появления новых штаммов COVID-19

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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, что может привести к появлению нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
Главврач Коммунарки рассказал об одной из причин появления новых штаммов COVID-19
  • Reuters

По его словам, низкие темпы вакцинации от коронавируса приводят к тому, что COVID-19 активнее мутирует.

«Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого (для появления новых штаммов. — RT)... передача, увеличение контагиозности», — заявил Проценко.

Вместе с этим он добавил, что пока ещё ничего конкретного не слышал о появлении так называемого московского штамма коронавируса.

Ранее замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту России Владимиру Путину о возможности появления московских штаммов коронавируса.

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