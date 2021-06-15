Главврач Коммунарки рассказал об одной из причин появления новых штаммов COVID-19
- Reuters
По его словам, низкие темпы вакцинации от коронавируса приводят к тому, что COVID-19 активнее мутирует.
«Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого (для появления новых штаммов. — RT)... передача, увеличение контагиозности», — заявил Проценко.
Вместе с этим он добавил, что пока ещё ничего конкретного не слышал о появлении так называемого московского штамма коронавируса.
Ранее замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту России Владимиру Путину о возможности появления московских штаммов коронавируса.