Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова
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- РИА Новости
Он отметил, что Шаталов «был представителем легендарного поколения лётчиков-космонавтов, талантливым исследователем и покорителем Вселенной».
«Дважды Герой Советского Союза, смелый, мужественный и самоотверженный человек, Владимир Александрович совершил три космических полёта. Он был участником первых в мире стыковок кораблей «Союз-4» и «Союз-5», а также «Союз-10» с орбитальной станцией «Салют», — сообщил премьер.
По его словам «без таких отважных и целеустремлённых людей, каким был Владимир Шаталов, было бы невозможно освоение космоса, развитие отрасли».
«Его жизнь — яркий пример не только для нового поколения лётчиков-космонавтов, но и для всех нас. Светлая память о Владимире Александровиче Шаталове навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег», — добавил Мишустин.
Ранее сообщалось, что дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.