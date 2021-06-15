Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова

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Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта СССР Владимира Шаталова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова
  • © Александр Моклецов
  • РИА Новости

Он отметил, что Шаталов «был представителем легендарного поколения лётчиков-космонавтов, талантливым исследователем и покорителем Вселенной».

«Дважды Герой Советского Союза, смелый, мужественный и самоотверженный человек, Владимир Александрович совершил три космических полёта. Он был участником первых в мире стыковок кораблей «Союз-4» и «Союз-5», а также «Союз-10» с орбитальной станцией «Салют», — сообщил премьер.

По его словам «без таких отважных и целеустремлённых людей, каким был Владимир Шаталов, было бы невозможно освоение космоса, развитие отрасли».

«Его жизнь — яркий пример не только для нового поколения лётчиков-космонавтов, но и для всех нас. Светлая память о Владимире Александровиче Шаталове навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.

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