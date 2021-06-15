Путин выразил соболезнования родным и близким космонавта Владимира Шаталова

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким лётчика-космонавта СССР Владимира Шаталова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Александровича Шаталова», — сообщил Путин.

Президент отметил, что Шаталов «был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком».

«За годы важной и ответственной работы он внёс большой личный вклад в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы. Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.