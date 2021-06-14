Путин не думает о «защите» после завершения президентства

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Президент России Владимир Путин не думает о «защите» после своего ухода с поста главы государства, потому что это вопрос третьестепенного значения, в отличие от судьбы страны и её народа. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу NBC.
Путин не думает о «защите» после завершения президентства
  • © Kremlin.ru

Журналист Кир Симмонс задал главе государства вопрос, будет ли он ожидать от своего преемника «такой же защиты», какая была предложена бывшему президенту Борису Ельцину.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и её народа», — ответил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Также во время интервью президент рассказал, что связал свою судьбу с судьбой страны и для него в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России.

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