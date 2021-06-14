Путин попросил журналиста NBC не «затыкать ему рот» во время интервью

Российский лидер Владимир Путин во время эксклюзивного интервью телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса не «затыкать ему рот», когда ответы президента ему не нравятся. Глава государства предположил, что таким образом корреспондент желает не допустить, чтобы слова президента достигли аудитории телеканала.

Во время интервью разговор коснулся темы присвоения статуса иностранных агентов некоторым представителям российской оппозиции.

Путин заявил, что закон об иноагентах был принят в США в 1930-е годы и является более жёстким.

В ходе ответа на данный вопрос журналист стал перебивать президента.

«Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно», — сказал Путин.

Позднее аналогичная ситуация повторилась, когда российский лидер стал отвечать на вопрос о вмешательстве одних государств в дела других.

«Если вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — сказал Путин.

Интервью прошло в преддверии встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.