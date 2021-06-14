Юрист напомнил о штрафах за поджог тополиного пуха

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Юрист Родион Юрьев напомнил об ответственности за поджог тополиного пуха.
Юрист напомнил о штрафах за поджог тополиного пуха
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«В городах разведение открытого огня запрещено в общественных местах. Поджог пуха — это разведение открытого огня, это уже административное правонарушение. Статья 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» предполагает штраф для граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Если введён особый противопожарный режим, как сейчас в областях, — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если в результате поджога пуха возник пожар или уничтожено имущество, то гражданам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а если причинён тяжкий вред здоровью, то на юрлиц могут наложить штраф до 1 млн рублей.

Как отметил Юрьев, никто не отменяет и гражданско-правовую ответственность.

«Если будет установлено, что машина сгорела в результате такого поджога, либо скамейка, либо дерево (все они учтены и стоят на балансе города), то можно взыскать стоимость», — уточнил он.

Эксперт добавил, что если пожар устроил несовершеннолетний, то ответственность будут нести его родители.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с ФАН рассказал о способах защиты от тополиного пуха.

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