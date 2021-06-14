В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске

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Отсутствие заземления у автомобиля-газовоза, который сливал газ в стационарную ёмкость, стало причиной пожара на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщил первый замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
  • РИА Новости

«Произошёл хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошёл второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость», — приводит РИА Новости его слова.

Лебедев уточнил, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что 25 человек пострадали при ЧП на автозаправочной газовой станции в Новосибирске.

В пресс-службе областной больницы города уточнили, что шесть человек находятся в реанимации.

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