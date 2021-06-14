В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске

Отсутствие заземления у автомобиля-газовоза, который сливал газ в стационарную ёмкость, стало причиной пожара на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщил первый замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.

«Произошёл хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошёл второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость», — приводит РИА Новости его слова.

Лебедев уточнил, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что 25 человек пострадали при ЧП на автозаправочной газовой станции в Новосибирске.

В пресс-службе областной больницы города уточнили, что шесть человек находятся в реанимации.