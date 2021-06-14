В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
- РИА Новости
«Произошёл хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошёл второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость», — приводит РИА Новости его слова.
Лебедев уточнил, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что 25 человек пострадали при ЧП на автозаправочной газовой станции в Новосибирске.
В пресс-службе областной больницы города уточнили, что шесть человек находятся в реанимации.