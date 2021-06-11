В аэропорту Симферополя полицейские помогли спасти мужчину

В международном аэропорту Симферополя полицейские помогли медикам спасти мужчину с остановкой сердца.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу.

Как рассказал командир первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя Виктор Богатырёв, медработник начал делать пациенту искусственное дыхание. У мужчины констатировали остановку сердца.

Богатырёв помог медикам, проведя искусственную вентиляцию лёгких. Ещё один полицейский, Антон Железняк, принёс из медпункта дефибриллятор.

Пассажира привели в сознание и доставили в медпункт. Там мужчине стабилизировали давление, после чего скорая помощь отвезла его в лечебное учреждение.

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