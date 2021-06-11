В аэропорту Симферополя полицейские помогли спасти мужчину

Короткая ссылка
В международном аэропорту Симферополя полицейские помогли медикам спасти мужчину с остановкой сердца.
В аэропорту Симферополя полицейские помогли спасти мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу.

Как рассказал командир первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя Виктор Богатырёв, медработник начал делать пациенту искусственное дыхание. У мужчины констатировали остановку сердца.

Богатырёв помог медикам, проведя искусственную вентиляцию лёгких. Ещё один полицейский, Антон Железняк, принёс из медпункта дефибриллятор.

Пассажира привели в сознание и доставили в медпункт. Там мужчине стабилизировали давление, после чего скорая помощь отвезла его в лечебное учреждение.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить