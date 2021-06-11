В технополисе «Москва» ввели в эксплуатацию три инновационно-лабораторных корпуса

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» ввели в эксплуатацию три инновационно-лабораторных корпуса. Их общая площадь составляет около 300 тыс. кв. м.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Три новых корпуса — это первая очередь производственных помещений, которые начали предоставлять в аренду на зеленоградской площадке столичной особой экономической зоны. Все площади уже зарезервированы: арендовать помещения планируют 12 компаний», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что ещё два здания будут возведены до 2022 года. Таким образом, для размещения лабораторий и производств дополнительно появится 60 тыс. кв. м.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон в России несёт множество преимуществ для бизнеса.