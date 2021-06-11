В Приморье ввели в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров жилья с начала года

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В Приморском крае ввели в эксплуатацию около 300 тыс. кв. метров жилья с начала 2021 года по нацпроекту.
В Приморье ввели в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров жилья с начала года
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25-е место», — заявил министр строительства региона Виталий Блоцкий.

Из 296 тыс. кв. метров введённого жилья 78 тыс. приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.

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