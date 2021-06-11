В Приморье ввели в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25-е место», — заявил министр строительства региона Виталий Блоцкий.
Из 296 тыс. кв. метров введённого жилья 78 тыс. приходится на индивидуальное жилищное строительство.
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