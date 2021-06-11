Конкурс с грантом в 1,5 млн рублей пройдёт на форуме «Россия — страна возможностей»

Участники форума «Россия — страна возможностей» смогут получить финансирование в размере до 1,5 млн рублей на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов для развития своих инициатив.

Об этом сообщает «Взгляд».

Форум состоится в парке «Музеон» 25—27 июня. Заявку на участие в конкурсе можно подать в системе «Молодёжь России».

Как уточняется, приём обращений закончится 19 июня.

К конкурсу допускаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными участниками форума.

Конкурс является частью Грантового конкурса молодёжных инициатив.

Ранее, как сообщала НСН, председатель координационного комитета, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на гранты для проектов в сфере культуры планируется направить около 5 млрд рублей.