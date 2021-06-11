Путин предложил Совбезу обсудить безопасность на выборах в сентябре

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Президент России Владимир Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение безопасности на выборах в сентябре.
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность на выборах в сентябре
  • РИА Новости

«Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условия для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин отметил, что предстоит обсудить большой комплекс вопросов, в частности помощь людям и избирательным комиссиям, членам избиркомов, чтобы «работа была организована нужным, должным образом».

2 июня Путин встретился с руководством партии «Единая Россия» по итогам предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы разного уровня.

Президент призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.

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