В России планируют перевести автошколы на новые программы к концу года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом создать более качественные программы обучения для автошкол.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Программы должны появиться к сентябрю, в крайнем случае — к ноябрю, автошколы смогут опробовать их до конца года, рассказала член комиссии, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

«С появлением дорог высшей категории с их трафиком на первое место выходит умение минимизировать риски. Кроме того, на дорогах есть мотоциклы, скутеры, самокаты, которых раньше не было в таком количестве. В этой ситуации водителям нужны новые навыки, потому что ответственность за сбитого пешехода или водителя двухколёсного транспорта всегда лежит на нём», — отметила Агре.

По её словам, контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН оценил идею вернуть уроки ПДД в школы.