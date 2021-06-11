В России планируют перевести автошколы на новые программы к концу года
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Программы должны появиться к сентябрю, в крайнем случае — к ноябрю, автошколы смогут опробовать их до конца года, рассказала член комиссии, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.
«С появлением дорог высшей категории с их трафиком на первое место выходит умение минимизировать риски. Кроме того, на дорогах есть мотоциклы, скутеры, самокаты, которых раньше не было в таком количестве. В этой ситуации водителям нужны новые навыки, потому что ответственность за сбитого пешехода или водителя двухколёсного транспорта всегда лежит на нём», — отметила Агре.
По её словам, контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН оценил идею вернуть уроки ПДД в школы.