Названы самые популярные направления для детского туризма

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

В беседе с Nation News он заявил, что среди круглогодичных туров традиционно популярны путёвки в лагеря Крыма и Краснодарского края, другие южные направления.

«Если мы говорим о сезонных вариантах, например летних, мы в круг интересов включаем региональные места отдыха для детей: региональные лагерные площадки как раз носят сезонный характер», — отметил эксперт.

Что касается поддержки детского туризма, то программа имеет повышенный спрос, добавил Осауленко.

«Мы же прекрасно понимаем, что, по условиям реализации этих туров, у нас фигурируют не только путешествия для детей, но, в первую очередь, путешествия с семьёй. Дети как основа семьи являются двигателем программы», — объяснил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «СберАвто» назвали самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле с детьми.