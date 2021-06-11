Названы самые популярные направления для детского туризма

Короткая ссылка
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о популярных вариантах детского отдыха.
Названы самые популярные направления для детского туризма
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что среди круглогодичных туров традиционно популярны путёвки в лагеря Крыма и Краснодарского края, другие южные направления.

«Если мы говорим о сезонных вариантах, например летних, мы в круг интересов включаем региональные места отдыха для детей: региональные лагерные площадки как раз носят сезонный характер», — отметил эксперт.

Что касается поддержки детского туризма, то программа имеет повышенный спрос, добавил Осауленко.

«Мы же прекрасно понимаем, что, по условиям реализации этих туров, у нас фигурируют не только путешествия для детей, но, в первую очередь, путешествия с семьёй. Дети как основа семьи являются двигателем программы», — объяснил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «СберАвто» назвали самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить