Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к путешествию на самолёте

Короткая ссылка
Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как подготовить ребёнка к путешествию на самолёте.
Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к путешествию на самолёте
  • Pixabay

«Если ребёнок постарше, то достаточно просто обсудить с ним предметы, которые необходимо взять собой, чтобы полёт не прошёл скучно. Родителям рекомендуется брать для своих детей блокноты, книги и так далее — в зависимости от возраста ребёнка», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, всегда стоит брать с собой салфетки и антисептики. Если ребёнок маленький, то желательно положить запасную одежду на случай казусных ситуаций.

Как считает Наумова, лучше выбирать перелёты в утреннее и дневное время, так как вечером дети часто волнуются вместе с родителями, а ночью сбивается режим.

«Если ребёнок боится высоты, то перед полётом лучше сходить на приём к психологу, который поможет с этим справиться. Если такой возможности нет, тогда порисуйте с ребёнком перед вылетом», — советует психолог.

Во время полёта она рекомендует отвлекать ребёнка интерактивными играми, гаджетами, книгами и раскрасками.

«Для особо тревожных деток мы рекомендуем всегда рисовать схему всего пути — как квест с последовательностью прохождения: от того, как будете добираться до аэропорта, и до прибытия на место», — добавила Наумова.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «СберАвто» назвали самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить