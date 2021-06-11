Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к путешествию на самолёте

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как подготовить ребёнка к путешествию на самолёте.

«Если ребёнок постарше, то достаточно просто обсудить с ним предметы, которые необходимо взять собой, чтобы полёт не прошёл скучно. Родителям рекомендуется брать для своих детей блокноты, книги и так далее — в зависимости от возраста ребёнка», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, всегда стоит брать с собой салфетки и антисептики. Если ребёнок маленький, то желательно положить запасную одежду на случай казусных ситуаций.

Как считает Наумова, лучше выбирать перелёты в утреннее и дневное время, так как вечером дети часто волнуются вместе с родителями, а ночью сбивается режим.

«Если ребёнок боится высоты, то перед полётом лучше сходить на приём к психологу, который поможет с этим справиться. Если такой возможности нет, тогда порисуйте с ребёнком перед вылетом», — советует психолог.

Во время полёта она рекомендует отвлекать ребёнка интерактивными играми, гаджетами, книгами и раскрасками.

«Для особо тревожных деток мы рекомендуем всегда рисовать схему всего пути — как квест с последовательностью прохождения: от того, как будете добираться до аэропорта, и до прибытия на место», — добавила Наумова.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «СберАвто» назвали самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле с детьми.