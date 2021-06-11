Омбудсмен попросил прокуратуру проверить сообщения об инциденте в женском приюте в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
При этом Алиев отметил, что в аппарат омбудсмена никаких обращений в связи с инцидентом не поступало.
«В связи с публикациями в социальных сетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую прокурорскую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования», — заявил Алиев.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений о том, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни.
Официального комментария правоохранительных органов по данной ситуации не поступало.