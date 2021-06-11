Омбудсмен попросил прокуратуру проверить сообщения об инциденте в женском приюте в Дагестане

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев просит прокуратуру проверить информацию, распространяемую в соцсетях о том, что полицейские силой вывезли несколько женщин из кризисного центра в Махачкале в отдел.

Об этом сообщает ТАСС.

При этом Алиев отметил, что в аппарат омбудсмена никаких обращений в связи с инцидентом не поступало.

«В связи с публикациями в социальных сетях мы обратились в прокуратуру Ленинского района с просьбой организовать соответствующую прокурорскую проверку, и в случае подтверждения противоправных действий сотрудников полиции принять меры реагирования», — заявил Алиев.

Источник в силовых структурах рассказал агентству, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений о том, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни.

Официального комментария правоохранительных органов по данной ситуации не поступало.