Поезд «Красная стрела» совершил рейс из Петербурга в Москву в свой 90-летний юбилей
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Об этом сообщает ФАН.
Торжественный старт состоялся 10 июня в 23:55.
Пассажиров и зрителей мероприятия встретили праздничной программой, посвящённой первому российскому поезду.
Состав прибыл из Петербурга на Ленинградский вокзал Москвы 11 июня в 07:55 — точно по расписанию, уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани запустили трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы.