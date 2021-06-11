Поезд «Красная стрела» совершил рейс из Петербурга в Москву в свой 90-летний юбилей

Поезд «Красная стрела» отмечает 90 лет со дня создания. В честь юбилея он совершил рейс из Санкт-Петербурга в Москву.

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Об этом сообщает ФАН. Торжественный старт состоялся 10 июня в 23:55. Пассажиров и зрителей мероприятия встретили праздничной программой, посвящённой первому российскому поезду. Состав прибыл из Петербурга на Ленинградский вокзал Москвы 11 июня в 07:55 — точно по расписанию, уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани запустили трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы.