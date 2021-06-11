В Москве сообщили о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что первый промышленный технопарк в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) будет построен в 2024 году.
В Москве сообщили о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

По его словам, инвестиции в проект составят 550 млн рублей.

Инициатива будет реализована в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. 

Площадь нового технопарка составит не менее 14,5 тыс. квадратных метров. Его построит АО «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group).

«Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. квадратных метров офисных площадей. Планируемый объём инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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