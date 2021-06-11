В Москве сообщили о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что первый промышленный технопарк в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) будет построен в 2024 году.

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