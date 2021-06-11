В Москве сообщили о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО
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Об этом сообщает НСН.
По его словам, инвестиции в проект составят 550 млн рублей.
Инициатива будет реализована в рамках программы стимулирования создания рабочих мест.
Площадь нового технопарка составит не менее 14,5 тыс. квадратных метров. Его построит АО «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group).
«Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. квадратных метров офисных площадей. Планируемый объём инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей», — отметил Ефимов.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».