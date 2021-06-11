Соратники Квачкова получили сроки за участие в террористической организации

Московский Второй западный окружной военный суд вынес решение в отношении двух сторонников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за участие в террористической организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Юрия Екишева суд признал виновным в соответствии с ч. 1 ст. 205 УК России и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима.

Павел Антонов получил десять лет колонии.

В августе 2017 года экс-полковника приговорили к заключению в колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении.

Позднее суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.