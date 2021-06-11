Соратники Квачкова получили сроки за участие в террористической организации
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Об этом сообщает РИА Новости.
Юрия Екишева суд признал виновным в соответствии с ч. 1 ст. 205 УК России и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима.
Павел Антонов получил десять лет колонии.
В августе 2017 года экс-полковника приговорили к заключению в колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении.
Позднее суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.