Соратники Квачкова получили сроки за участие в террористической организации

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Московский Второй западный окружной военный суд вынес решение в отношении двух сторонников отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за участие в террористической организации.
Соратники Квачкова получили сроки за участие в террористической организации
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом сообщает РИА Новости.

Юрия Екишева суд признал виновным в соответствии с ч. 1 ст. 205 УК России и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима.

Павел Антонов получил десять лет колонии.

В августе 2017 года экс-полковника приговорили к заключению в колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении. 

Позднее суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

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