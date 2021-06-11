Специалисты РАН займутся изучением проблемы водной безопасности Крыма

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Изучением вопроса водообеспечения Крыма в ближайшее время займутся учёные Института водных проблем РАН.
Специалисты РАН займутся изучением проблемы водной безопасности Крыма
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости Крым.

Соответствующую работу планируют начать до конца июня, сообщили в пресс-службе КФУ имени В.И. Вернадского со ссылкой на директора института Александра Гельфана.

Так, по словам Гельфана, работа на полуострове будет вестись в рамках проекта «Информационная поддержка водной безопасности Крыма».

Учёные будут учитывать, с одной стороны, факторы климата, с другой — способы социально-экономического развития региона.

«Сначала мы решаем ресурсно-инвентаризационные задачи. Второй блок — экспедиции и создание измерительных стационаров на ключевых водных объектах. Когда у нас будет достаточно данных, приступим к разработке математических моделей гидрологического цикла и проведению сценарных расчётов. Завершающий этап — создание комплексных геоинформационных технологий на базе всего сделанного», — объяснил Гельфан.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

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