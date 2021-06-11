В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах со слухом у некоторых больных коронавирусом

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Около 18—23% пациентов с коронавирусной инфекцией страдают от заложенности ушей, которая приводит к снижению слуха, однако эти симптомы поддаются лечению.
В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах со слухом у некоторых больных коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, остаточные проявления заложенности ушей наблюдаются в 1,5—2% случаев при постковидном синдроме на протяжении нескольких недель после выздоровления. У некоторых пациентов также может проявляться острая нейросенсорная потеря слуха.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжёлого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов могут способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — пояснила собеседница агентства.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма. 

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