Самолёты МЧС отправились в Каир за покинувшими сектор Газа россиянами

Два самолёта МЧС России вылетели из подмосковного Жуковского в Каир, чтобы забрать оттуда россиян, которые решили уехать из сектора Газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт.

«Самолёты Ан-148 и Ил-76 МЧС России вылетели из Жуковского в Каир. Там они заберут почти сто россиян, покинувших сектор Газа», — сказал собеседник.

В мае в пресс-службе МЧС России заявили, что в настоящий момент ведомством прорабатывается вопрос о дополнительных рейсах по доставке на родину россиян, пожелавших покинуть сектор Газа из-за вооружённого противостояния Израиля и Палестины.