Самолёты МЧС отправились в Каир за покинувшими сектор Газа россиянами

Короткая ссылка
Два самолёта МЧС России вылетели из подмосковного Жуковского в Каир, чтобы забрать оттуда россиян, которые решили уехать из сектора Газа.
Самолёты МЧС отправились в Каир за покинувшими сектор Газа россиянами
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт.

«Самолёты Ан-148 и Ил-76 МЧС России вылетели из Жуковского в Каир. Там они заберут почти сто россиян, покинувших сектор Газа», — сказал собеседник.

В мае в пресс-службе МЧС России заявили, что в настоящий момент ведомством прорабатывается вопрос о дополнительных рейсах по доставке на родину россиян, пожелавших покинуть сектор Газа из-за вооружённого противостояния Израиля и Палестины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить