Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что «потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, — большое горе для родных, близких, друзей и коллег».

По его словам, Лариса Шойгу «была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком».

«Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы», — добавил премьер.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР. С 2007 года она была депутатом Госдумы. О смерти Ларисы Шойгу сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.