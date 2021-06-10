Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
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«Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу», — цитирует РИА Новости Мишустина.
Он отметил, что «потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, — большое горе для родных, близких, друзей и коллег».
По его словам, Лариса Шойгу «была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком».
«Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы», — добавил премьер.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР. С 2007 года она была депутатом Госдумы. О смерти Ларисы Шойгу сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.