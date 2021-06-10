Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
  • © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что «потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, — большое горе для родных, близких, друзей и коллег».

По его словам, Лариса Шойгу «была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком».

«Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы», — добавил премьер.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР. С 2007 года она была депутатом Госдумы. О смерти Ларисы Шойгу сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.

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