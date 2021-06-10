Спасателям и учёным вручили награды в Подмосковье

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В Московской области вручили награды спасателям, учёным и врачам.
Спасателям и учёным вручили награды в Подмосковье
  • © Пресс-служба губернатора и правительства МО

Об этом сообщает телеканал «360».

«День России — про то, что всех нас объединяет. Традиционно в преддверии праздника вручаем награды тем, кто своим трудом делает наше Подмосковье, нашу страну лучше и сильнее. Тем, кто проявил характер и добился важного результата», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Как отметил глава региона, медики, врачи, медсёстры сотни часов проводили в красных зонах, лечили тяжелобольных во время пиковой нагрузки на больницы. Врачам губернатор передал ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Орденом Александра Невского отмечен Станислав Вомперский.

«Он посвятил жизнь большой и важной задаче — сохранению лесов для Подмосковья, где почти половина территории — это леса», — сказал Воробьёв.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге наградили бизнесменов за помощь во время пандемии.

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