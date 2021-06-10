Собянин осмотрел пляжную зону у Северного речного вокзала
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Об этом сообщает НСН.
После окончания реставрации и работ по благоустройству зону Северного речного вокзала посетили 1,5 млн человек.
«Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого реконструировали большой Парк Дружбы, набережную, причальную стенку... сделали комфортное общественное пространство», — рассказал Собянин.
По мнению градоначальника, получился один из самых лучших центров отдыха в столице наряду с ВДНХ, «Зарядьем», «Лужниками». Он добавил, что работа на территории ещё не закончена и в обозримом будущем планируется провести реорганизацию территории Северного речного порта.