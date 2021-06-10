Зампред правительства России Алексей Оверчук рассказал о мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

«Оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения при въезде в Россию. Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства — члены СНГ — примерно с 1 сентября», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это цифровой сертификат о том, что человек на момент сдачи ПЦР-теста не был носителем вируса, и дополнительные сервисы, которые могут быть полезны путешествующему.

«Мы знаем, что справка сгенерирована в доверенной среде и обеспечивает большую степень защищённости и безопасности», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил об открытых для россиян направлениях.