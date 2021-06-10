Юрист прокомментировала новый порядок выплат пособий на детей

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о новом порядке выплаты детских пособий.

Об этом пишет Life.ru.

«С 1 июля вводятся новые детские пособия. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его будут перечислять, если доход на человека в семье женщины не превышает прожиточный минимум. Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума в регионе. Ещё одна мера поддержки — это ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет. При этом упраздняется единовременное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности», — объяснила Красовская.

С 1 июля узнать о положенных льготах и пособиях можно будет по специальному номеру или на портале госуслуг, добавила юрист.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области выплату на первого ребёнка оформили более 34 тыс. малоимущих семей.