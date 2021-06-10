Юрист прокомментировала новый порядок выплат пособий на детей

Короткая ссылка
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о новом порядке выплаты детских пособий.
Юрист прокомментировала новый порядок выплат пособий на детей
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.  

«С 1 июля вводятся новые детские пособия. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его будут перечислять, если доход на человека в семье женщины не превышает прожиточный минимум. Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума в регионе. Ещё одна мера поддержки — это ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет. При этом упраздняется единовременное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности», — объяснила Красовская.

С 1 июля узнать о положенных льготах и пособиях можно будет по специальному номеру или на портале госуслуг, добавила юрист.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области выплату на первого ребёнка оформили более 34 тыс. малоимущих семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить