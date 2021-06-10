РНКБ выдал более 2 млн карт МИР в Крыму и Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
По данным пресс-службы банка, более 60% от указанного количества составляют дебетовые карты, более 38% — кредитные, чуть меньше 1% — премиальные.
«За последний год количество платежей в pos-терминалах РНКБ увеличилось в 1,5 раза, а количество платежей в сети интернет по картам РНКБ — в 2,2 раза», — сказал заместитель председателя правления банка Николай Билан.
Как ранее сообщал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.