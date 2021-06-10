РНКБ выдал более 2 млн карт МИР в Крыму и Краснодарском крае

Крупнейший банк Крыма — РНКБ — выдал 2,1 млн карт платёжной системы МИР жителям Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края с 2019 года.

Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным пресс-службы банка, более 60% от указанного количества составляют дебетовые карты, более 38% — кредитные, чуть меньше 1% — премиальные.

«За последний год количество платежей в pos-терминалах РНКБ увеличилось в 1,5 раза, а количество платежей в сети интернет по картам РНКБ — в 2,2 раза», — сказал заместитель председателя правления банка Николай Билан.

Как ранее сообщал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.