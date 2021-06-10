В Москве рассказали о мерах поддержки ресторанного бизнеса

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, на какие льготы могут рассчитывать столичные рестораторы.

«Ресторанный бизнес играет важную роль в жизни города, поэтому столица уделяет особое внимание поддержке этой сферы. Рестораторы могут рассчитывать на субсидии, которые позволяют компенсировать часть расходов, например, на покупку оборудования в кредит или в лизинг, уплату процентов по кредитам, коммунальных платежей или взносов франчайзеру. Также город предоставляет бесплатную образовательную поддержку», — цитирует Фурсина портал mos.ru.

Как уточняется, в 2021 году в городскую схему размещения было включено более 3,1 тыс. летних веранд и кафе.

Получить землю под летнее кафе можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений. Предпринимателям достаточно подать заявку, а также соблюдать все требования при монтаже конструкций.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.