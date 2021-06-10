В ГБУ «Ритуал» оценили состояние захоронений на кладбищах Москвы

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Глава ГБУ «Ритуал» Артём Екимов оценил состояние захоронений на кладбищах Москвы.
В ГБУ «Ритуал» оценили состояние захоронений на кладбищах Москвы
  • РИА Новости

«15% территорий кладбищ — это общественные пространства с зоной ответственности ГБУ «Ритуал». То, как они содержатся, — это наша ответственность. Остальные 85% — это витрина той самой мемориальной ответственности людей», — объяснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, специалисты «Ритуала» провели исследование, в ходе которого выяснилось, что заброшенными, в том числе с бурьяном или покосившимися памятниками, можно считать около 25% захоронений в городе.

В марте Екимов в беседе с «Известиями» рассказал, что через полтора года появится единая база столичных захоронений и свободных участков, войти в которую можно будет с портала mos.ru.

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